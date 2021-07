La definizione e la soluzione di: Sono a mezz'asta in segno di lutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : bandiere

Curiosità/Significato su: Sono a mezz asta in segno di lutto Bandiera a mezz'asta basso, di solito poco sopra la sua metà, in segno di lutto. La tradizione di issare la bandiera a mezz'asta è iniziata nel XVII secolo, forse per consentire 62 ' (2 623 parole) - 22:03, 9 apr 2021

