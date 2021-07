La definizione e la soluzione di: Soddisfare i requisiti avere le carte in __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : regola

Curiosità/Significato su: Soddisfare i requisiti avere le carte in __ Qualità (economia) (sezione Le richieste del cliente) 1985, "Fare le cose giuste la prima volta." Oakland 1989, "L'essenza dell'approccio alla qualità totale è identificare e Soddisfare i requisiti dei clienti 20 ' (2 868 parole) - 16:13, 26 mar 2020

Altre definizioni con soddisfare; requisiti; avere; carte; Soddisfare un desiderio; __du rôle: lo ha chi ha tutti i requisiti giusti; Che ha i requisiti; Forniti dei requisiti; Fornita di tutti i requisiti; L'avere l'effervescenza delle bevande; Possono avere navate, transetto e abside; Obiettare, avere da ridire; Avere un dato prezzo; La cartella con i siti internet favoriti; Con bastoni, coppe e spade nelle carte da gioco; Il numero di carte per giocare a briscola; Ha ricevuto un cartellino giallo;