La definizione e la soluzione di: Sfoglia ripiena dolce o salata, tipica in Abruzzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : fiadone

Curiosità/Significato su: Sfoglia ripiena dolce o salata, tipica in Abruzzo Cucina abruzzese dalla Sfoglia friabile con ripieno di crema pasticciera o crema al cioccolato. La Sfogliatella di Lama dei Peligni, che sono sfoglie ovali ripiene di marmellata 44 ' (4 867 parole) - 00:55, 24 mag 2021

Altre definizioni con sfoglia; ripiena; dolce; salata; tipica; abruzzo; Un tipico fingerfood di pasta sfoglia fra; Mai sfogliato; Mai sfogliati; Le sfoglia chi legge; Torta salata emiliana ripiena di bietola; Barretta della Mars di cioccolato ripiena di cocco; __alla genovese: ottimo piatto di carne ripiena; Può essere alla frutta o ripiena; Un musicista... dolce!; Dolce natalizio trentino con frutta secca e grappa; Donna in dolce attesa; Piccolo dolce rotondo simile al plumcake ing; L'insalata di pomodoro, mozzarella, olio, basilico; Pesce piatto d'acqua salata; Insalata di frutta; Erba da insalata mista; Una tipica zuppa di La Spezia; Zuppa piccante di pesce tipica di Livorno; L'uva passa tipica della Turchia; Tipica bambolina russa; Tra Abruzzo e Puglia; Provincia dell'Abruzzo; La provincia del Lazio tra Umbria e Abruzzo; Lo è il Sasso d'Abruzzo; Ultime Definizioni