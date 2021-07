La definizione e la soluzione di: Servono a preparare la fibra tessile per il telaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : orditoi

Curiosità/Significato su: Servono a preparare la fibra tessile per il telaio Glossario di tessitura (categoria Arte tessile) all'industria tessile e ai tessuti. Abaca sigla AB, fibra proveniente dalle guaine fogliari della Musa textilis. Acetato sigla AC, fibra d'acetato di cellulosa 35 ' (5 150 parole) - 16:22, 1 mar 2021

