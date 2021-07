La definizione e la soluzione di: Saltare la scuola... in salamoia!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : marinare

Curiosità/Significato su: Saltare la scuola... in salamoia! Ascoli Piceno (categoria Ceramica in Italia) alla tradizione, è l'oliva in salamoia. Si tratta di olive verdi tenere ascolane che, dopo la raccolta, sono messe in salamoia con acqua, sale ed erbe selvatiche 167 ' (18 334 parole) - 14:30, 29 giu 2021

Altre definizioni con saltare; scuola; salamoia; Saltare molto in alto; Esaltare i pregi; Li fa saltare il nemico in fuga; Saltare i pasti; Filosofo di Cizio che fondò la scuola stoica; Moderato... come un voto a scuola!; Si prepara ai bambini per mangiarla a scuola; La scuola dopo le medie; Frutto che può finire in salamoia; Ultime Definizioni