La definizione e la soluzione di: In rovina come può essere un castello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : diroccato

Curiosità/Significato su: In rovina come puo essere un castello castello di Neuschwanstein di Schwangau, di fronte al castello di Hohenschwangau. Il nome tedesco Neuschwanstein può essere tradotto in italiano come Nuova pietra del Cigno, con 32 ' (3 829 parole) - 20:32, 14 giu 2021

Chi rovina ogni cosa... ci getta tutto!; Ha mura in rovina; Rovinare fisicamente o moralmente; Case malridotte e in rovina; Disastrosa come una caduta; Area con acque stagnanti, come il delta del Po; Un lavoratore come il buttero e il gaucho; Extra... come l'E.T. di Spielberg!; Tecnica artistica di tessere vitree colorate; Può essere di calore ma anche liquida; Necessario, come può essere un atto; Enorme essere accecato da Ulisse; La città prealpina col castello del Buonconsiglio; Il castello di cotone di Hierapolis in Turchia; Il Castello di Ischia; La cella più recondita di un castello;