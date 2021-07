La definizione e la soluzione di: Robusto come un vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : corposo

Curiosità/Significato su: Robusto come un vino Marcellino pane e vino vedi Marcelino Pan y vino (serie animata). Marcellino pane e vino (Marcelino pan y vino) è un film spagnolo del 1955 diretto da Ladislao Vajda, presentato 7 ' (807 parole) - 23:03, 24 apr 2021

Un legno rossiccio e robusto usato per i mobili; Così è detto un collo particolarmente robusto; Alto e robusto; Robusto e di bella presenza; Come dire in alcuni casi; Come l'impianto che in auto fa rallentare; Fatti di un elemento chimico come il piombo; Alieni come quello della saga di Alien; Apprezzato vino rosso frizzantino; Disciplina che studia il divino; Parlare... come un ovino!; La bottiglia del vino impagliata;