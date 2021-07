La definizione e la soluzione di: La riva in cui sbattono le onde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : battigia

Curiosità/Significato su: La riva in cui sbattono le onde Globicephala raggiungere i 100 o più. Sono abbastanza attive e spesso sbattono la coda sulla superficie delle onde, mettono la testa fuori dall'acqua e si avvicinano alle imbarcazioni 7 ' (839 parole) - 10:21, 7 mag 2021

Altre definizioni con riva; sbattono; onde; Nello stivale può arrivare oltre il ginocchio; Lo dimostra chi arriva al momento giusto; Ci sono quelli della Privacy e dell'Agcom; Affidamento a un privato di un lavoro pubblico; Formaggio vallese ad alta proprietà fondente; Che contrasta o non risponde alla modernità; Nascondere furtivamente qualcosa; Si dice rispondendo a una telefonata; Ultime Definizioni