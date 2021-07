La definizione e la soluzione di: Ricoperta come la cotoletta alla milanese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : impanata

Curiosità/Significato su: Ricoperta come la cotoletta alla milanese Cucina milanese varianti, la cotoletta alla milanese, l'ossobuco e il panettone, tipico dolce natalizio oggi diffuso in tutta Italia; altre specialità sono la cassoeula 69 ' (8 081 parole) - 14:55, 6 mag 2021

