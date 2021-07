La definizione e la soluzione di: Quello d'acquisto non è spirituale!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : potere

Curiosità/Significato su: Quello d acquisto non e spirituale! Franklin Delano Roosevelt ( Franklin D. Roosevelt) menzionato anche come Franklin D. Roosevelt o solo con le iniziali FDR (Hyde Park, 30 gennaio 1882 – Warm Springs, 12 aprile 1945), è stato un politico statunitense 72 ' (8 381 parole) - 15:47, 10 lug 2021

Altre definizioni con quello; acquisto; spirituale; San Francesco era detto quello di Dio; È terrestre quello delle TV; Quello di Delfi era venerato dagli antichi greci; C'è quello del comando o della vecchiaia; Un tipo d'acquisto in Borsa; La facoltà di rendere l'acquisto fatto per corrispondenza; Offerta Pubblica d'Acquisto; Il grado militare dell'eroico Salvo D'Acquisto; Purificazione spirituale; Il maestro spirituale indiano Rajneesh; Ultime Definizioni