La definizione e la soluzione di: Quelle di legge vengono discusse in Parlamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : proposte

Curiosità/Significato su: Quelle di legge vengono discusse in Parlamento Parlamento italiano Il Parlamento, nell'ordinamento italiano, è l'organo costituzionale cui è attribuito l'esercizio della funzione legislativa. Ha una struttura di tipo 54 ' (6 160 parole) - 22:07, 20 mag 2021

Altre definizioni con quelle; legge; vengono; discusse; parlamento; Ci sono quelle cocchiere e quelle tse-tse; Ci sono quelle tricolori... e di Trenitalia!; Ci sono quelle di volo e quelle di terra ing; Ci sono quelle da decubito... e d'Egitto!; Studio delle antiche leggende di una civiltà; I pesi superleggeri ne sono una categoria; In Italia fu introdotto con la legge 194; Fucile leggero usato dai cacciatori; Vengono da Marte in un film con Ice Cube; Vengono suscitate da una causa esterna; Che avvengono abbastanza spesso; Vengono emesse dal giudice; Uno del parlamento italiano è costituito dalla Camera dei deputati; Le elezioni per il rinnovo del parlamento; Parlamento federale di Germania ted; Il parlamento U.S.A. nel Campidoglio a Washington; Ultime Definizioni