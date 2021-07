La definizione e la soluzione di: Quella di Barney... non è in latino!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : versione

Curiosità/Significato su: Quella di Barney... non e in latino! Gli antenati ( Ciottolina e Bam-Bam) Fred Flintstone, la moglie Wilma e gli amici Barney Rubble e sua moglie Betty che vengono puntualmente coinvolti in vicende nelle quali gli elementi del 17 ' (2 148 parole) - 19:00, 10 giu 2021

Altre definizioni con quella; barney; latino; Quella militare è una sfilata di uomini e mezzi; Quella dello sport è detta la Rosea; Quella del Real Madrid è bianca; C'è quella urinaria... e natatoria!; L'ha detto lui stesso, in latino lat; I liceali traducono quelle di greco e latino; Noto detto latino In medio stat __ lat; __ Giunio Giovenale, poeta satirico latino; Ultime Definizioni