La definizione e la soluzione di: Può verificarsi in caso di pressione arteriosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : aneurisma

Curiosità/Significato su: Puo verificarsi in caso di pressione arteriosa pressione arteriosa polmonare La pressione arteriosa polmonare è la misura della pressione del sangue trovata nell'arteria polmonare. La pressione viene misurata inserendo un catetere 2 ' (181 parole) - 18:06, 20 gen 2019

