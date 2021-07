La definizione e la soluzione di: Può esserlo un figlio non biologico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : adottato

Curiosità/Significato su: Puo esserlo un figlio non biologico figlio naturale di revocare il riconoscimento del figlio da parte di un genitore che afferma di essere quello biologico, senza esserlo . L'articolo 265 c.c., poi, autorizza 12 ' (1 696 parole) - 03:35, 17 mag 2021

