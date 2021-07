La definizione e la soluzione di: Punzecchiare come un uccello oppure stanare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : beccare

Altre definizioni con punzecchiare; come; uccello; oppure; stanare; Come dire fecondo; Barbaro come Teodorico; Arrivata come una nave a riva; Un po' come dire ialina; Il santo contro il drago dipinto da Paolo Uccello; L'uccello trampoliere dal collo lungo; Il tipico bianco uccello marino; L'uccello sacro per gli Egizi; Audace oppure impetuoso; Oppure od ossia; Oppure... in inglese; Oppure... in tedesco;