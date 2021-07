La definizione e la soluzione di: Un proverbio sulle minestre se non è __ bagnato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : zuppaepan

Curiosità/Significato su: Un proverbio sulle minestre se non e __ bagnato Cucina milanese (sezione minestre) diffusione, tanto che un proverbio milanese recita che la buca l'è minga straca se la sà no de vaca, ovvero "la bocca non è stanca se non sa di mucca", ad 69 ' (8 081 parole) - 14:55, 6 mag 2021

