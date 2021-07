La definizione e la soluzione di: Poggiato... come un re!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : deposto

Curiosità/Significato su: Poggiato... come un re! Luigi IX di Francia (categoria Re di Francia) chiese, come segno di umiltà, di essere poggiato su un letto di ceneri e pronunciò le parole «Gerusalemme! Gerusalemme!». Con la dipartita del re il fratello 139 ' (17 737 parole) - 09:42, 14 giu 2021

