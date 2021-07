La definizione e la soluzione di: Piatto a base di carne cotta in acqua molto calda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : bollito

Curiosità/Significato su: Piatto a base di carne cotta in acqua molto calda Kebab (categoria Panini con carne) [ke'bab]; in arabo ????, kebab, "carne arrostita"; in turco kebap) è un Piatto a base di carne, tipico della cucina turca, divenuto popolare in tutto il 26 ' (3 183 parole) - 11:53, 29 mag 2021

Altre definizioni con piatto; base; carne; cotta; acqua; molto; calda; Un piatto... a cubetti!; Pesce piatto d'acqua salata; Un piatto siciliano a base di ortaggi fritti; Piatto tipico spagnolo a base di riso; Un piatto siciliano a base di ortaggi fritti; La base cartacea e a pieghe dei muffin; Piatto tipico spagnolo a base di riso; Si segnano sul registro in base a chi è in classe; Così è la carne piena di parassiti; Fette generiche di carne da fare al barbecue; Città siciliana dal carnevale coi carri allegorici; La carne inventata dal Col. Chiarizia; Il materiale principale della terracotta; La torta di ricotta siciliana ricoperta di canditi; Antichi vasi di terracotta con i manici; Un pane biscottato tipico della Puglia; Corso d'acqua che si immette in uno maggiore; Gettano acqua sui lavandini; Sostiene in acqua... e sul divano!; Pesce piatto d'acqua salata; Molto esperto e scaltro; Abitazione molto misera e particolarmente piccola; Terreni molto erti e inclinati; Saltare molto in alto; Pannello che d'estate mantiene l'auto meno calda; Quella riscaldata ha un sapore già conosciuto; Metodi depilativi che si... scaldano!; Fornisce acqua calda; Ultime Definizioni