La definizione e la soluzione di: La pianta conosciuta anche come dente di leone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : tarassaco

Curiosità/Significato su: La pianta conosciuta anche come dente di leone Taraxacum officinale ( dente di leone) comunemente conosciuto come dente di leone, dente di cane, soffione (l'infruttescenza), nonnino, cicoria selvatica, cicoria asinina, grugno di porco, ingrassaporci 17 ' (1 532 parole) - 16:00, 5 lug 2021

