La definizione e la soluzione di: Pallanuoto in inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : waterpolo

Curiosità/Significato su: Pallanuoto in inglese Pallanuoto La Pallanuoto o palla a nuoto (inglese: water polo dalla pronuncia inglese della parola palla in lingua balti, pulu) è uno sport di squadra acquatico 74 ' (8 434 parole) - 12:00, 18 giu 2021

