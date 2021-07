La definizione e la soluzione di: Noto detto latino In medio stat __ lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : virtus

Curiosità/Significato su: Noto detto latino In medio stat __ lat Roccamandolfi metafonetico: lat. O > dial./we/; propagginazione: /ru+'kan?/ = /r?'kwan?/, oppure lat. LIBERATUS = /l?bb?'rjat?/; modifica di gli in j; vocalismo del 18 ' (2 477 parole) - 21:04, 3 lug 2021

