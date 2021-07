La definizione e la soluzione di: Se non mangi questa minestra... la salti!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : finestra

Curiosità/Significato su: Se non mangi questa minestra... la salti! "(Sempre) la solita minestra", "niente di nuovo". Anche a conferma di quanto già detto. Il che è tutto dire La qual cosa già esprime tutto in sé (e non c'è

