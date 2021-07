La definizione e la soluzione di: Non è l'originale ma ci somiglia molto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : facsimile

Curiosità/Significato su: Non e l originale ma ci somiglia molto Potassio - ed è molto reattivo, specie con l'acqua; somiglia molto al sodio per il suo comportamento chimico. Trattasi di un elemento facilmente infiammabile e corrosivo 14 ' (1 515 parole) - 19:26, 21 giu 2021

