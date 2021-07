La definizione e la soluzione di: Non concreto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : astratto

Curiosità/Significato su: Non concreto Musica concreta vivo. Con questo concetto, egli contrappone il nuovo modo di comporre, concreto appunto, a quello astratto della musica strumentale. "Il nostro grande 14 ' (1 606 parole) - 16:51, 28 mag 2020

