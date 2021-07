La definizione e la soluzione di: Necessario, come può essere un atto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : dovuto

Curiosità/Significato su: Necessario, come puo essere un atto atto amministrativo Un atto amministrativo è, nel diritto amministrativo italiano, un atto giuridico posto in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una sua 19 ' (2 249 parole) - 14:35, 24 giu 2021

Quanto di necessario per affrontare un viaggio; Per niente necessario, in senso critico; Necessario per il raffreddamento del motore; Parlare per più tempo del necessario __ il brodo; Bagnare un terreno come un fiume; Un'agitazione come quella di Los Angeles del 1992; Come dire italiani; Esauriti... come i chili persi!; Tecnica artistica di tessere vitree colorate; Può essere di calore ma anche liquida; Enorme essere accecato da Ulisse; Ragione... che può essere orecchiabile!; La riva in cui sbattono le onde; Merendina a mattoncino del Mulino Bianco; I canovacci su cui gli attori improvvisano; Per i cattolici Non nominare il nome di Dio __;