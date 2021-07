La definizione e la soluzione di: Nato in una nota città di confine friulana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : goriziano

Curiosità/Significato su: Nato in una nota citta di confine friulana Gorizia (categoria Comuni italiani di lingua friulana) Gorizia si trova all'estrema periferia orientale della Pianura friulana al confine tra l'Italia e la Slovenia. Situata alle pendici del Carso, altopiano 107 ' (11 387 parole) - 15:34, 29 giu 2021

Altre definizioni con nato; nota; città; confine; friulana; Contaminato... come le prove in alcune indagini!; Il fortunato di Paperopoli; Non eseguito o non menzionato; __ senza fili, album di Edoardo Bennato del 1977; Una nota lirica di D'Annunzio La __ nel pineto; Adrian Gaines, cantante nota come Donna __; __ evil, nota serie di videogiochi ing; Una nota Colonna di Roma; La città marocchina con piazza Jamaa el Fna; La città più popolosa dei Paesi Baschi; Terza città USA più popolosa dopo New York e L.A; Storica città greca capitale di Lesbo; Un nostro confine; Il confine fra terra e acqua; Città italiana al confine con la Slovenia; Non sempre occorre per varcare il confine; Era capoluogo dell'UTI Riviera - Bassa friulana; La città friulana detta Giardino della Serenissima; Ultime Definizioni