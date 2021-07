La definizione e la soluzione di: Molto poco denso... come un gas!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : rarefatto

Curiosità/Significato su: Molto poco denso... come un gas! Ossido di diazoto ( Gas esilarante (chimica)) IUPAC monossido di diazoto, noto come ossido nitroso e soprattutto come protossido di azoto) in condizioni standard è un gas incolore, non infiammabile, dall'odore 23 ' (2 580 parole) - 00:46, 9 giu 2021

Altre definizioni con molto; poco; denso; come; Se è turistica è molto visitata; Unità militare... molto forte negli sport!; Non è l'originale ma ci somiglia molto; Una tonalità di rosa molto tenue; Piccoli racconti di vicende poco credibili; Individui poco raccomandabili, spesso loschi; Brevi e poco frequenti; Gentaglia poco raccomandabile; Diventato meno denso; Un'artista come Mariangela Melato; Assicurarsi come una nave; Settentrionale e fredda... come una calotta!; Un sistema come quello respiratorio; Ultime Definizioni