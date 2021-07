La definizione e la soluzione di: Minerale impiegato in certi orologi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : quarzo

Altre definizioni con minerale; impiegato; certi; orologi; Spuntone minerale che fuoriesce dal terreno; Minerale usato nell'impasto della porcellana; Un minerale radioattivo; Minerale cristallino di cloruro di sodio; È uguale a spazio percorso diviso tempo impiegato; Strumento impiegato dalla marina militare; Il suo ossido è impiegato come pigmento; Recipiente svasato impiegato in chimica; Prelibati funghi che parassitano certi tronchi; Quello secco produce vapore ai concerti; Decifrati... come certi contratti!; Per certi chef è nouvelle fra; La Piguet azienda svizzera di orologi di lusso; Stringe l'orologio sopra la mano; La Patek marca di orologi di lusso; Segue il tic nell'orologio; Ultime Definizioni