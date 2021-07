La definizione e la soluzione di: Manifestazioni fisiche di affetto come le carezze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : coccole

Curiosità/Significato su: Manifestazioni fisiche di affetto come le carezze Risorgimento ( Proclamazione di Roma capitale) nonostante la concessione di un'amnistia per i detenuti politici e la sostituzione di Radetzky con Gyulai si ebbero ovunque Manifestazioni di disprezzo verso la 260 ' (30 972 parole) - 17:34, 10 lug 2021

Altre definizioni con manifestazioni; fisiche; affetto; come; carezze; Reparto di Polizia allo stadio o manifestazioni; Le manifestazioni di uno stato patologico; Sonore manifestazioni equine; Scienza che studia la cura delle malattie in reazione a tutte le manifestazioni vitali; Unità fisiche di forza; Affetto da una grave malattia causata da vibrione; Sfiorare dolcemente e con affetto; Ricordati con affetto e nostalgia; Ne è affetto lo smemorato; Come un letto in disordine; Incendiata come una pietanza fra; Robusto come un vino; Come dire in alcuni casi; Carezze; Riceve schiaffi e carezze;