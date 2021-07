La definizione e la soluzione di: Macchina per lavori agricoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : trattore

Curiosità/Significato su: Macchina per lavori agricoli Macchina agricola Una Macchina agricola è una Macchina o un meccanismo costruiti per svolgere uno o più lavori agricoli. Essa può essere fissa come l'essiccatoio, semovente 3 ' (257 parole) - 08:57, 27 mag 2021

Altre definizioni con macchina; lavori; agricoli; La macchina girevole per produrre calcestruzzo; Testo battuto a macchina; __detector: è la macchina della verità; Una macchina edile munita di pale; Lavori teatrali; Stato Avanzamento Lavori; Realizza lavori pubblici; Lavori da mani di fata; Lavoratori agricoli con la falce; Rastrelli agricoli; Ultime Definizioni