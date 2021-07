La definizione e la soluzione di: L'umanità... per un inglese! ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : mankind

Altre definizioni con umanità; inglese; Il complesso delle vicende dell'umanità; Il complesso delle vicende dell'umanità; Nel Siracusano, ha due chiese Patrimonio dell' Umanità; Il salvatore dell'umanità; Salsa inglese usata per insaporire la carne; Pallanuoto in inglese; Il cantante inglese di Crocodile Rock e Rocket Man; Gli Hammers del calcio inglese;