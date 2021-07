La definizione e la soluzione di: L'instabilità emotiva per gli psichiatri dell'800. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : isteria

Curiosità/Significato su: L instabilita emotiva per gli psichiatri dell 800 Disturbo borderline di personalità distingue in due tipologie: un tipo impulsivo, caratterizzato da instabilità emotiva e mancanza di controllo un tipo borderline vero e proprio, con rottura 55 ' (6 796 parole) - 16:40, 5 lug 2021

