La definizione e la soluzione di: L'ingresso di Babbo Natale per entrare in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : camino

Curiosità/Significato su: L ingresso di Babbo Natale per entrare in casa Episodi de I Simpson (diciassettesima stagione) ( Natale riveduto e corretto) riconsegnarla a Babbo Natale, che gli promette di chiamare i soccorsi, cosa che però non fece. Alla fine del racconto, arriva a casa proprio Babbo Natale, che porta 47 ' (6 702 parole) - 12:43, 4 apr 2021

