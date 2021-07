La definizione e la soluzione di: "L'ha detto lui stesso", in latino lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ipsedixit

Curiosità/Significato su: L ha detto lui stesso, in latino lat Lingua latina Il latino o lingua latina è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische. Veniva parlata nel Lazio (Latium in latino) almeno 38 ' (4 414 parole) - 19:53, 3 lug 2021

Altre definizioni con detto; stesso; latino; Quartiere periferico romano detto Il serpentone; Così viene detto il motivatore personale ing; Noto detto latino In medio stat __ lat; Così è detto il colorito di un anziano in salute; Nella tastiera, spesso è lo stesso tasto di Insert; È nato il nostro stesso anno; Ha lo stesso significato di pastiglia; La rotazione del ballerino su se stesso; I liceali traducono quelle di greco e latino; Noto detto latino In medio stat __ lat; __ Giunio Giovenale, poeta satirico latino; L'equivalente latino del dio greco Poseidone; Ultime Definizioni