La definizione e la soluzione di: Levati... come denti!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : estratti

Curiosità/Significato su: Levati... come denti! Triticum aestivum (sezione Levata) aratro (non vangatrici o zappatrici), affinamento del terreno con erpice a denti (fissi o rotanti) concimazione di base, scelta della varietà(possibilmente 43 ' (5 821 parole) - 16:34, 6 feb 2021

Altre definizioni con levati; come; denti; Prelevati... come tributi!; Elevati; Fa viaggiare... sollevati; Sono formate da un elevatissimo numero di atomi; Disastrosa come una caduta; Area con acque stagnanti, come il delta del Po; Un lavoratore come il buttero e il gaucho; In rovina come può essere un castello; Extra... come l'E.T. di Spielberg!; Studenti che assegnatari di un sostegno economico; Divinità latina poi identificata con Romolo; Discepoli scadenti, imitatori insulsi; Possono esserlo gli incidenti... in certe udienze!