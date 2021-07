La definizione e la soluzione di: L'esame per ottenere un posto di lavoro pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : concorso

Curiosità/Significato su: L esame per ottenere un posto di lavoro pubblico Precettazione (categoria Diritto pubblico italiano) per un'assenza dal posto di lavoro che dipende da cause di forza maggiore. I sindacati devono comunicare la data dello sciopero con un preavviso di almeno 31 ' (4 112 parole) - 23:05, 1 mag 2020

Altre definizioni con esame; ottenere; posto; lavoro; pubblico; Ciascun turno di esame o di riunione; Deve sostenere un esame statale; Un esame conoscitivo; Si attende quello dell'esame; Ottenere un grande successo, emergere; Ottenere, trarre; Tentare in tutti i modi di ottenere quello che si desidera (modo di dire); Significa l'opposto; Il cacciatore lo uccide al posto di Biancaneve; Opposto a maschile; Il valore economico contrapposto a quello reale; Gravato da un pesante carico di lavoro; Relativo al lavoro di estrazione dal suolo; Affidamento a un privato di un lavoro pubblico; Una forma di salario in base al lavoro compiuto; Affidamento a un privato di un lavoro pubblico; Il malcostume di favorire i parenti nel pubblico; Un tipo di auto... esposta al pubblico ludibrio!; Quello pubblico include la metropolitana;