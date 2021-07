La definizione e la soluzione di: L'elettrodomestico per i panni sporchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : lavatrice

Curiosità/Significato su: L elettrodomestico per i panni sporchi Lavatrice (categoria Elettrodomestici) La lavatrice è una macchina elettrodomestico utilizzata per il lavaggio automatico degli indumenti. Per effettuare il ciclo di lavaggio utilizza solitamente 16 ' (2 168 parole) - 19:19, 4 lug 2021

Altre definizioni con elettrodomestico; panni; sporchi; Inserite nell'elettrodomestico che cuoce; Un utilissimo elettrodomestico; L'elettrodomestico che fa brillare i pavimenti; Elettrodomestico che aiuta a vincere il freddo; Mettere i panni ad asciugare; Secondo un detto, vi si lavano i panni sporchi; Capacità di capire mettendosi nei panni dell'altro; I capanni sulla spiaggia; Secondo un detto, vi si lavano i panni sporchi; Sporchi di grasso; Sporchi e squallidi; Quelli sporchi si lavano in casa; Ultime Definizioni