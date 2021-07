La definizione e la soluzione di: In Inghilterra la indossano molti avvocati in aula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : parrucca

Curiosità/Significato su: In Inghilterra la indossano molti avvocati in aula della repubblica. Nelle occasioni cerimoniali giudici costituzionali indossano una toga nera con merletti dorati, su modello dei roboni senesi del Cinquecento

