La definizione e la soluzione di: "E guidare come un pazzo a fari __ nella notte...". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : spenti

Curiosità/Significato su: E guidare come un pazzo a fari __ nella notte... Tazio Nuvolari (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) stato vittima di un guasto, spense i fari e proseguì al buio, seguendo le luci di coda dell'avversario, salvo poi superarlo di sorpresa e vincere. L'episodio 45 ' (4 635 parole) - 18:05, 14 giu 2021

