La definizione e la soluzione di: Grosse barche usate come traghetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : chiatte

Curiosità/Significato su: Grosse barche usate come traghetti Traghettamento nello stretto di Messina ( Traghetto sullo Stretto di Messina) navifs.altervista.org. L'attracco dei traghetti FS a Messina su Wikimapia.org, su wikimapia.org. L'attracco dei traghetti privati e delle navi veloci a Reggio 49 ' (4 969 parole) - 15:30, 14 apr 2021

Altre definizioni con grosse; barche; usate; come; traghetti; Grosse raccolte di documenti e atti; Si dice a chi le spara grosse; Il centro di Grosseto; Le spara troppo grosse; Una barchetta monoposto; Barche da pagaia; Galleggiante predisposto all'ormeggio di barche; Barche in Laguna; Lesioni alle dita causate dal freddo; Le campane usate nella meditazione; Budella ovine un tempo usate in liuteria; Le pale usate dai muratori; Decifrati... come certi contratti!; Un'europea come Steffi Graf; Come il Mare per i Romani, ora Mediterraneo lat; Calciatori come Gianluigi Donnarumma; Ultime Definizioni