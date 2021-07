La definizione e la soluzione di: Grandezza elettrica misurabile in ohm. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : impedenza

Curiosità/Significato su: Grandezza elettrica misurabile in ohm i(t)=I_{0}\sin(\omega t+\phi )\;} Una grandezza sinusoidale ha valore medio nullo su un periodo T. Per questo motivo la grandezza misurabile è il suo valore efficace

Altre definizioni con grandezza; elettrica; misurabile; Una grandezza fisica... che si serve a tavola!; La grandezza di un libro; L'intervallo dei valori che può assumere una grandezza; Grandezza campione... che misura un intervallo; Tipo di presa elettrica di origine tedesca; Gibson __ Paul, modello di chitarra elettrica; Fornisce energia elettrica; Macchina elettrica;