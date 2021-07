La definizione e la soluzione di: Giorno delle ceneri per la religione cristiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : mercoledi

Curiosità/Significato su: Giorno delle ceneri per la religione cristiana Mercoledì delle ceneri Mercoledì delle ceneri (film) o Mercoledì delle ceneri (romanzo). Il Mercoledì delle ceneri (o Giorno delle ceneri o, più semplicemente, le ceneri; anche 16 ' (1 721 parole) - 15:09, 3 mag 2021

Altre definizioni con giorno; delle; ceneri; religione; cristiana; Un film con Marco Giallini __ è un altro giorno; Giorno della settimana festivo in Italia; Il mese del Giorno del ringraziamento in USA; Il giorno di marzo cantato da Lucio Dalla; Un segmento osseo delle dita; Sono ghiotte delle foglie più alte delle acacie; Il colore del principe delle fiabe; Il recupero delle forze attraverso cibo e riposo; Cenerini; Inizia con il Mercoledì delle Ceneri; Il supplizio che inceneriva; Il giorno prece dente le Ceneri; La religione del mantra Om; I seguaci della religione fondata da Mani; Offesi... come la religione o il capo dello Stato!; Fedeli alla religione fondata da Gesù di Nazareth; Festa cristiana del 6 Gennaio; La prima martire cristiana; Cristiana, nota attrice e dirigente sportiva italiana; Non ancora convertito alla fede cristiana; Ultime Definizioni