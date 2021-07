La definizione e la soluzione di: La fiamma usata per saldare e tagliare i metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ossidrica

Curiosità/Significato su: La fiamma usata per saldare e tagliare i metalli Fabbro di metalli simili o dello stesso tipo in maniera tale che non vi sia alcuna giunzione o venatura: le parti da saldare diventano un unico pezzo. Per eseguire 10 ' (1 356 parole) - 16:11, 24 mag 2021

