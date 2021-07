La definizione e la soluzione di: Festival del cinema con in palio la palma d'oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : cannes

Curiosità/Significato su: Festival del cinema con in palio la palma d oro Tim Burton (categoria Leone d'oro alla carriera) Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street Festival di Cannes 1994 - Candidatura alla palma d'oro per Ed Wood National Board of Review Awards 2008 66 ' (7 745 parole) - 05:21, 21 giu 2021

Altre definizioni con festival; cinema; palio; palma; Il Festival presentato da Baglioni nel 2018; Si presentano al Festival di Sanremo; La città francese d'un Festival del cinema; La canzone dei nostri Festival; Il gorilla gigante del cinema; Il nome di un'opera letteraria o cinematografica; La Cate che ha interpretato Elisabetta I al cinema; I Silvio e Gabriele fratelli del cinema italiano; Si contendono il palio; Vi si disputa il più noto palio; E' famoso il suo Palio; Si disputano il Palio; Nella cheesecake è spesso spalmabile; Il cioccolato spalmabile della Ferrero; Isola delle Baleari con Palma; L’isola con Las Palmas; Ultime Definizioni