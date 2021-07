La definizione e la soluzione di: Festa in cui si ricorda la resurrezione di Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : pasqua

Curiosità/Significato su: Festa in cui si ricorda la resurrezione di Gesu Risurrezione di Gesù Disambiguazione – "resurrezione di Cristo" rimanda qui. Se stai cercando un'opera d'arte con questo titolo, vedi resurrezione di Cristo (disambigua). La risurrezione 91 ' (12 024 parole) - 09:27, 18 giu 2021

Altre definizioni con festa; ricorda; resurrezione; gesù; Manifestazione fisica d'affetto; Celeberrime manifestazioni sportive internazionali; Festa cristiana del 6 Gennaio; Manifestazioni fisiche di affetto come le carezze; La parentesi... che ricorda un arco!; Non ricorda mai nulla; Ricordati con affetto e nostalgia; L'osso umano... che ricorda la coda!; L'apostolo che dubitò della resurrezione di Cristo; La festa della Resurrezione; Ricostruzione natalizia della Natività di Gesù; Fase dell'agonia di Gesù fino alla crocifissione; Un discepolo di Gesù; Furono scacciati dal tempio da Gesù; Ultime Definizioni