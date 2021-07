La definizione e la soluzione di: Fabio, ex calciatore romano oro ai mondiali 2006. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : grosso

Curiosità/Significato su: Fabio, ex calciatore romano oro ai mondiali 2006 Fabio Cannavaro Fabio Cannavaro (Napoli, 13 settembre 1973) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico del Guangzhou E.. Considerato 98 ' (6 423 parole) - 20:51, 8 lug 2021

