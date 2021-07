La definizione e la soluzione di: Lo era La vita in un romanzo di Vittorio Gorresio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ingenua

Curiosità/Significato su: Lo era La vita in un romanzo di Vittorio Gorresio La vita ingenua La vita ingenua è un romanzo autobiografico di Vittorio Gorresio, pubblicato nel 1980 e vincitore del Premio Strega lo stesso anno. Il libro, autobiografico 8 ' (1 107 parole) - 11:14, 30 apr 2021

Altre definizioni con vita; romanzo; vittorio; gorresio; Il Vitaliano attore e sceneggiatore di Primo amore; Canzone di Annalisa dall'album Bye Bye __ la vita; Un film sulla vita di Helen Keller Anna dei __; Frutti secchi ricchi di vitamina E; È di latta nel romanzo di Gunter Grass; Il cuoco dell'__, romanzo di Camilleri del 2019; Il più famoso romanzo di Charlotte Brontë; La Valeria autrice del romanzo Almarina; Le possono concedere i vittoriosi; Il Feltri giornalista de La Stampa, figlio di Vittorio; La primogenita di Vittorio Emanuele III di Savoia; Il Vittorio ex terzino di Cagliari e Verona; Ultime Definizioni