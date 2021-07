La definizione e la soluzione di: Entrano in monastero senza prendere i voti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : oblati

Curiosità/Significato su: Entrano in monastero senza prendere i voti monastero di Santa Maria del Latte rifiutare le giovani che volevano prendere i voti. La tanta fretta e l'estrema macchinosità dell'"operazione monastero" da parte della Fraternita del Latte 62 ' (5 976 parole) - 19:16, 11 mag 2021

