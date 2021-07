La definizione e la soluzione di: Entra in pista... quando ne esce qualcuno! ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : safetycar

Curiosità/Significato su: Entra in pista... quando ne esce qualcuno! ing del PSI, Craxi. Testualmente: «Quando si insiste sulla fermezza e sul rifiuto di cedere al ricatto non è perché in qualcuno sia meno forte la pena per la

