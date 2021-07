La definizione e la soluzione di: In economia, quello di un bene è dato dal prezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : valore

Curiosità/Significato su: In economia, quello di un bene e dato dal prezzo Domanda e offerta la quantità di consumo richiesta dal mercato e dai consumatori di un certo bene o servizio, dato un determinato prezzo e quanto di quel bene o servizio 7 ' (951 parole) - 14:47, 22 mar 2021

